KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, karla kaplı ormanlık alanda gezerken düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20), bacağı kırıldı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - DÜZCE'de, karla kaplı ormanlık alanda gezerken düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20), bacağı kırıldı. UMKE'nin tarafından ormanlık alandan alınan Özkurt, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Ömür Özkurt karla kaplı ormanlık alanda gezintiye çıktı. Ayağı kayarak düşen Özkurt'un sol bacağı kırıldı. Durumu 112 Acile bildiren üniversite öğrencisi, ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. UMKE yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından üniversite öğrencisini buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömür Özkurt'un üzerine termal battaniye örtülerek vücut ısısının normale dönmesi sağlandı. Daha sonra ormanlık alandan indirilen Ömür Özkurt, 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

KARLA KAPLI ORMANDA GEZERKEN DÜŞÜP BACAĞINI KIRDI, UMKE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

DÜZCE'de, karla kaplı ormanlık alanda gezerken düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt'un (20), bacağı kırıldı.

title