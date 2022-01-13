Karla kaplı orman yolunda traktör gezintisi mahsur bıraktı

KOCAELİ(İHA) – Karamürsel'de karla kaplı orman yolunda traktör ile gezintiye çıkan 3 genç yolda mahsur kaldı.

Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Uzundere ve Senaiye köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile gezintiye çıkan 3 genç, traktör lastiğinin kopması neticesinde orman yolunda mahsur kaldı. Karla kaplı orman yolunda mahsur kalan gençlerin imdadına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. - KOCAELİ