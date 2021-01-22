Karla kaplı milli park havadan görüntülendi

BARTIN ile Kastamonu sınırları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın zirvelerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Eşsiz güzelliğe bürünen milli park havadan dron ile görüntülendi.

2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, geçen yıl mayıs ayında da 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü. Ulus ilçesinin bin rakımlı Aşağıköy köyü sınırlarını da içerisine alan Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı 3 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının sona ermesinin ardından eşsiz güzelliğe bürünen milli park dron ile havadan görüntülendi. Beyaz örtüye bürünen milli parkta, özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırındaki manzaralar hayran bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR