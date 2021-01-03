Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
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Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor

03.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:24
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Fetih Güçlü (42), karla kaplı meralarda hayvanlarını otlatıyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Fetih Güçlü (42), karla kaplı meralarda hayvanlarını otlatıyor. Zorlu kış şartlarında 300 hayvanıyla meralara çıkan Güçlü, "Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum, herkese öneririm" dedi.

İlçeye bağlı Tek Kale köyünde yaşayan Fetih Güçlü, 17 yıldır hayvancılıkla geçimini sağlıyor. 300 hayvanıyla her gün meralara çıkan Güçlü, yaz kış demeden hayvanlarını otlatıyor. Karla kaplı meralarda saatlerce hayvanları otlatan Güçlü, bu işini severek yaptığını söylüyor. Süt, yoğurt ve peynir elde ettiğini anlatan Güçlü, herkese mesleğini öneriyor.Hayvancılık yaparak, 3 çocuğunu okuttuğunu anlatan Fetih Güçlü, "2 çocuğum üniversitede, 1 çocuğum ise lisede okuyor. Bu işi yaparak, 3 çocuğumu okutuyorum. Hayvancılığı severek yaparsan iyi bir meslek. Yaklaşık 300 hayvanım var, zaman zaman satıyorum. Peynir, süt ve yoğurt yapıyoruz. Güzel de rağbet görüyor, işimden memnunum. Mesleğimiz çok güzel, doğanın içindesin. Yatmadan önce bile hayvanlarımın yanına gidiyorum, 1-2 saat onlarla ilgileniyorum, seviyorum daha sonra eve çıkıyorum. Hayvan sevgisi anlatılmaz bir şey. Herkese bu işi öneririm" diye konuştu. 


Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor
Karla kaplı meralara 300 hayvanıyla çıkıyor, 3 çocuğunu okutuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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