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Karla kaplı Küre Dağları drone ile görüntülendi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bartın ve Kastamonu arasında kalan, Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarınca sıkça ziyaret ediliyor.

Endemik bitkileri, zengin yaban hayatını ve otantik değerleri barındıran milli park, doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan ve en yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile görüntülendi.

Karla kaplı Küre Dağları drone ile görüntülendi

Karla kaplı Küre Dağları drone ile görüntülendi

Karla kaplı Küre Dağları drone ile görüntülendi

Karla kaplı Küre Dağları drone ile görüntülendi

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Milli, Drone, kar, Güncel, Haber

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