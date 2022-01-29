Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi
AA, Aydın Arık - Güncel
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Bingöl kent merkezinin gopro 360 ile görüntülenmesi Kent merkezindeki ağaçlarda biriken kar Parklardaki kar yoğunluğu Caddelerden detay görüntüler, Ulu Cami görüntüsü Bingöl'de kışBingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
BİNGÖL (AA) - Bingöl kent merkezinin gopro 360 ile görüntülenmesi
Kent merkezindeki ağaçlarda biriken kar
Parklardaki kar yoğunluğu
Caddelerden detay görüntüler,
Ulu Cami görüntüsü Bingöl'de kış
Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte ağaçlarda ve caddelerdeki kar, gopro 360 ile görüntülendi.