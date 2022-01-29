Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi - Haberler
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Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi

AA, Aydın Arık - Güncel
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Bingöl kent merkezinin gopro 360 ile görüntülenmesi Kent merkezindeki ağaçlarda biriken kar Parklardaki kar yoğunluğu Caddelerden detay görüntüler, Ulu Cami görüntüsü Bingöl'de kışBingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl kent merkezinin gopro 360 ile görüntülenmesi

Kent merkezindeki ağaçlarda biriken kar

Parklardaki kar yoğunluğu

Caddelerden detay görüntüler,

Ulu Cami görüntüsü Bingöl'de kış

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte ağaçlarda ve caddelerdeki kar, gopro 360 ile görüntülendi.

Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi

Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi

Karla kaplı kent merkezi gopro 360 ile görüntülendi

AA / Aydın Arık - Güncel

Bingöl, Cami, kar, Güncel, Haber

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