Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Haberler » Güncel » Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Haber

Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

14.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:18
Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

'nin ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Belirli bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan çakal ve geyiklerin karla kaplı bölgedeki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler