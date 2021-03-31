Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
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Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kameradaÇORUM'un İskilip ilçesinin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada

ÇORUM'un İskilip ilçesinin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Doğal yaşam alanları karla kaplanıp, yiyecek bulmakta zorlanan 3 geyik de indikleri ilçedeki karayolunda, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçenin yüksek kesimleri, mart ayı sonunda etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen çam ağaçları, seyirlik görüntüler oluşturdu. Bölgede doğal yaşam alanları karla kaplanıp, yiyecek bulmakta zorlanan 3 geyik de yiyecek arayışı için köye indi. Geyikler, seyir halindeki sürücünün kullandığı otomobilin önüne çıktı. Duran araçtaki yolcular, karlı kaplı ormanlık alandan yola çıkan geyikleri, cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Bir süre yolda duran geyikler, girdikleri ormanlık alanda gözden kayboldu.

Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada
Son dakika! ÇORUM Beyaza bürünen İskilip'te yola çıkan geyikler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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