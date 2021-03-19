Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
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Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti

19.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:44

Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti Erzurum'da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti.

Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti

ERZURUM - Erzurum'da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti. Karla kaplı çatılar ise kenti adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi.

Soğuk havasıyla meşhur Erzurum geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından beyaza büründü. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı bir çok mahallede evlerin çatısında ki kar birikintileri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muhteşem manzaranın seyrine doyum olmazken masalsı kar görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.

Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti
Karla kaplı Erzurum'un muhteşem manzarası mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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