Karla kaplı E-5 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler
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Karla kaplı E-5 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Karla kaplı E-5 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karla kaplanan E-5 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL (İHA) - Karla kaplanan E-5 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi de düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı Haramidere'de yolları karla kaplarken, işten evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

Otobüsler gitmediği için yolda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş, "Saat 16.15'te çıktım hala otobüsler gitmiyor kaldık burada. 1 saattir buradayız. 1 saat daha yolum var" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Çok yakın yerden geliyoruz ama 1 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere varabilecek miyiz daha belli değil. Mecbur kaldık işimizden dolayı çıktık" diye konuştu. - İSTANBUL

Karla kaplı E-5 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tragger, kar, E 5, Yerel, Haber

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