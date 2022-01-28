Karla kaplı Bolu Dağı, güneşle ayrı güzelliğe büründü - Haberler
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Karla kaplı Bolu Dağı, güneşle ayrı güzelliğe büründü

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Karla kaplı Bolu Dağı, güneşle ayrı güzelliğe büründü

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nda, güneşin de kendisini göstermesiyle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

BOLU (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nda, güneşin de kendisini göstermesiyle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, Güzeldere ve Samandere şelaleleri ile Topuk ve Kardüz yaylaları beyaza büründü.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimindeki kar manzarası, güneşin ortaya çıkmasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Seyrine doyumsuz manzara, havadan görüntülendi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Batı Karadeniz, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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