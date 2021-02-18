Karla kaplı Belgrad Ormanı'nın en özel konukları

İSTANBUL'da 5 gün boyunca etkili olan kar sonrası beyaz örtüyle kaplanan Belgrad Ormanı'ndaki geyikler özel olarak yemleniyor. Karla kaplı ormanda dolaşan onlarca geyik, drone ile çekilen görüntülerle doyumsuz anlar ortaya çıkardı.

Istranca Dağları, Bolu Ormanları, Toroslar ve Çanakkale civarında bitki örtüsünün çeşitlilik gösterdiği alanlarda yaşayan Kızıl Geyikler, deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar değişebilen yüksekliklerde yaşıyor. Nesli tehlike altında olan bu türün üremesini desteklemek ve doğal yaşam alanlarındaki varlıklarının devamlılığını sağlamak amacıyla, 1959 yılında Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu kuruldu. Belgrad Ormanı içerisinde 104 hektarlık bir alana kurulan istasyondaki çalışmalara, Atatürk Orman Çiftliğinden 3 dişi ve 2 erkek damızlık geyik getirilerek başlandı. Şubat ayı itibarıyla 36 dişi, 14 erkek ve 6 yavru olmak üzere 56 geyiğin bulunduğu istasyonda, şu ana kadar yetiştirilen 288 geyik, doğal yaşam alanlarına salındı.

ÜRETİM ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDEN GETİRİLEN 5 GEYİK İLE BAŞLADI

İstanbul'da 5 gün etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Belgrad Ormanı'ndaki geyikler doyumsuz manzara eşliğinde görüntülendi. Beyaz örtü üzerinde dolaşan geyikler drone ile eşsiz görüntüler oluşturdu.Bu istasyonun, yaban hayatının ve Kızıl Geyik türünün devamlılığını sağlamak amacıyla kurulduğunu anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Biliyorsunuz, İstanbul sadece insanlar için değil, bitkiler ve yaban hayvanları için de önemli. Bir o kadar da tür çeşitliliğine sahip. Bunun temel nedenleri ise baktığımızda, zengin ekosisteme sahip olması, kuş göç yolları üzerinde olması, aynı zamanda burada lagün ve sulak alanların bulunması. Diğer taraftan göçmen ve üreyen kuşlara da ev sahipliği yapması, tür çeşitliliğinin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Hemen hemen İstanbul'umuzun yarısı, yüzde 46'sını orman örtüsü oluşturuyor. Bugün burada bulunmuş olduğumuz nokta, Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu, en önemli noktalardan bir tanesi. Burası 1959 yılında kuruldu. Türkiye'de yaban hayatı üretim istasyonu olarak kurulan ilk istasyonlardan bir tanesi. Atatürk Orman Çiftliği'nden 3 adet dişi damızlık ve 2 adet erkek olmak üzere getirilmiş geyiklerle, burada üretime başlandı. ve burası yaban hayatının, özellikle Kızıl Geyiğin devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur" dedi.

"NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN VE KORUNMASI GEREKEN TÜRLERİMİZDEN BİR TANESİ"Kızıl Geyiğin nesli tehlike altında diyen Ulu, bu türün korunması gerektiğinin altını çizerek, "Bunun devamlılığının sağlanması amacıyla burada yetiştirilen, üretilen hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına gönderilmişlerdir. Bugün baktığımız zaman burada ve Polenezköy Geyik Üretme İstasyonu'nda 36 dişi, 14 erkek ve 6 yavru olmak üzere 56 hayvan bulunmaktadır. Burada 1959 yılından bu yana üretilen hayvanların büyük çoğunluğu, doğal ortamlarına; Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir gibi yerlere bırakılmışlardır. Amaç burada dediğim gibi, bu türün devamlılığını sağlamak ve biyolojik çeşitlilikteki yerini korumaktır. Şu ana kadar toplamda 288 adet hayvanı naklettik" diye konuştu.

DOĞAL ORTAMLARINA BIRAKILIYORLAR Geyik Üretme İstasyonunun hem kameralarla hem de foto kapanlarla sürekli izlendiğini ifade eden Ulu, "Buradaki geyikler izleniyor. Sürekli takip ediliyor. Hamilelik ve üreme dönemleri ne zaman, takip etmekteyiz. Bu alanda şu anda 10'a yakın hamile birey mevcut. Burada üretilen yavrular büyüyecek ve biz de onları doğal ortamlarına bırakmış olacağız" dedi.

KIŞ ŞARTLARINDA YABAN HAYVANLARI İÇİN YEMLEME ÇALIŞMASI DA YAPILIYOR

Ağır geçen kış şartlarında beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaban hayvanları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, yemleme çalışmaları da yaptığını söyleyen Fahrettin Ulu, "Diğer taraftan baktığımız zaman, burası Geyik Üretme İstasyonu ama burada ağır geçen kış şartlarında yemleme çalışması da yapıyoruz. Özellikle kışın, beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını idame ettirmelerini planlıyoruz. Bunu yaparken, yaban hayatının desteklenmesini amaçlıyoruz. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli de, yemleme miktarını geçen seneye göre iki katına çıkarttı. Sadece bu noktada değil, birçok noktada 7/24 yemleme çalışmasına devam eden ekiplerimiz, yaban hayatının desteklenmesi için yoğun bir gayret gösteriyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER