Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi
İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel
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Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karla kaplı Atatürk büstleri, polis ekipleri tarafından temizlendi.
Karla kaplı Atatürk büstleri polis ekipleri tarafından temizlendi
TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karla kaplı Atatürk büstleri, polis ekipleri tarafından temizlendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi, yaklaşık 20 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında adeta kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken kırsalda yer yer 3 metreye geçti. İlçe merkezinde hayat durma noktasına gelirken, polis ekipleri kurumların önünde bulunan Atatürk büstlerini temizlemek için çalışma başlattı. Kepçe yardımı ile büste ulaşan ekipler, küreklerle karı temizledi.