Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:

Ağrı Ovası'nı kaplayan sis Karlı dağlarla bütünleşen sisin drone ile görüntülenmesi Ağrı-İran kara yolunun görüntülenmesi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi AĞRI - Ağrı'da, kar yağışlarıyla beyaza bürünen ve sisle ayrı bir güzelliğe bürünen ova ve dağlar, drone...

AĞRI (AA) - Ağrı Ovası'nı kaplayan sis

Karlı dağlarla bütünleşen sisin drone ile görüntülenmesi

Ağrı-İran kara yolunun görüntülenmesi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da, kar yağışlarıyla beyaza bürünen ve sisle ayrı bir güzelliğe bürünen ova ve dağlar, drone ile görüntülendi.

Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Drone, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title