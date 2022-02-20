AĞRI (AA) - Ağrı Ovası'nı kaplayan sis

Karlı dağlarla bütünleşen sisin drone ile görüntülenmesi

Ağrı-İran kara yolunun görüntülenmesi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da, kar yağışlarıyla beyaza bürünen ve sisle ayrı bir güzelliğe bürünen ova ve dağlar, drone ile görüntülendi.