Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi
AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı Ovası'nı kaplayan sis Karlı dağlarla bütünleşen sisin drone ile görüntülenmesi Ağrı-İran kara yolunun görüntülenmesi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi AĞRI - Ağrı'da, kar yağışlarıyla beyaza bürünen ve sisle ayrı bir güzelliğe bürünen ova ve dağlar, drone...
AĞRI (AA) - Ağrı Ovası'nı kaplayan sis
Karlı dağlarla bütünleşen sisin drone ile görüntülenmesi
Ağrı-İran kara yolunun görüntülenmesi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi
AĞRI - Ağrı'da, kar yağışlarıyla beyaza bürünen ve sisle ayrı bir güzelliğe bürünen ova ve dağlar, drone ile görüntülendi.