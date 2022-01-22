Karla kaplı Ağrı Dağı ve Iğdır dağları havadan görüntülendi Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etekleri ile çevredeki dağlar havadan görüntülendi.

IĞDIR (İHA) - Karla kaplı Ağrı Dağı ve Iğdır dağları havadan görüntülendi

IĞDIR - Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etekleri ile çevredeki dağlar havadan görüntülendi.

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, zirvesinden eteklerine kadar beyaza büründü. Ağrı Dağı etrafındaki dağlar da yağan kar yağışı sonrası adeta beyaz bir yumurtayı andırıyor. Güzel görüntülerin oluştuğu karla kaplı dağların manzarası, drone ile görüntülendi.

Kış ayının olması ile birlikte ilkbahar ayında köylülerin barınmak için yaptıkları kışın ise boş olan evler de beyazlar içinde kalınca kartpostallık görüntüler oluştu.