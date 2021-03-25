Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor

Kocaeli'de 2 gündür ekili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan kentin yüksek kesimlerinde belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de 2 gündür ekili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan kentin yüksek kesimlerinde belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de havaların ani soğuması sonrası başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kentin yüksek kesimleri ve il merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aralıklarla devam eden kar yağışında yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kartepe, Körfez, İzmit, Kandıra ve Derince bölgelerinde çalışmalara devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı