Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor Ağrı Dağı kışın gelmesiyle beraber eteklerindeki kar manzarasıyla göz kamaştırıyor.

AĞRI (İHA) - Karla kaplanan ' Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

AĞRI - Ağrı Dağı kışın gelmesiyle beraber eteklerindeki Kar manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte zirvesindeki karla adeta göz kamaştırıyor.

"Başı dumanlı Ağrı Dağı'mız karlarla kaplandı"

Kışın gelmesiyle birlikte Ağrı Dağı'nın beyaz örtüye büründüğünü söyleyen Harun Budak, "Ağrı'mızın güzel ilçesi olan Doğubayazıt'ı ziyaret etmeye geldik. Başı dumanlı Ağrı Dağı'mız karlarla kaplandı. Ağrı Dağı'da karla birlikte ceketini giymeye başladı. Bu manzarada fotoğraf çekmeyece geldik. Bu güzel manzaraya herkesi bekleriz" ifadelerine yer verdi.

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

Karla kaplanan 'Türkiye'nin çatısı' manzarasıyla mest ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

 Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title