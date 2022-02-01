ÇORUM (İHA) - Karla kaplanan tepeyi kayak pistine çevirdiler

ÇORUM - Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Çorum'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı. Çocuklar, Ekin Caddesi civarında karla kaplı bir tepeyi kayak pistine çevirdi.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar, poşet, tepsi ve bidonlarla beyaz örtüyle kaplı tepeye tırmanan çocuklar, gün içinde defalarca tırmandıkları bayırdan kayarak karın tadını çıkartıyor.

Kayak merkezlerini andıran tepede, poşet ve kızaklarla kayan çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik ediyor. Her yaş grubundan insanın katıldığı eğlenceli etkinlikte zaman zaman ilginç görüntülerde ortaya çıkıyor.

Kar yağışının okulların yarıyıl tatiline denk gelmesinden mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, Uludağ'a benzettikleri tepede ücretsiz gönüllerince eğlendiklerini ifade ettiler.