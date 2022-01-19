Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu - Haberler
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Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu
AA - Haberler | Güncel

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar, kar yağışıyla beyaza büründü.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar, kar yağışıyla beyaza büründü.

"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu'da kar yağışı iki gün aralıklarla devam etti.

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

Karla kaplanan Safranbolu'nun tarihi konakları güzel görüntü oluşturdu

AA - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, kar, Güncel, Haber

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