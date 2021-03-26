Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi
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Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, karla kaplanan dağda aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra bulup beslediler.

Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, karla kaplanan dağda aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra bulup beslediler.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede karla kaplanan ormanlık alanda yalnız yaşayan bir köpek ise yemek bulamadığı için aç kaldı. Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler de köpeğin aç kaldığını duyunca harekete geçti. Öğretmenler bölgeye giderek aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra buldu. Köpek, öğretmenler tarafından mama ile beslendi.

Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi
Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi
Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi
Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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