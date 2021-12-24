Karla kaplanan Ilgaz'dan kartpostallık kar manzaraları - Haberler
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Karla kaplanan Ilgaz'dan kartpostallık kar manzaraları

Karla kaplanan Ilgaz'dan kartpostallık kar manzaraları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

KASTAMONU (İHA) - Şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

Çankırı ve Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Batı Karadeniz'in en büyük dağı olma özelliğini taşıyan Ilgaz Dağı'nda, kar yağışı ile birlikte ağaçların ve zirvelerin karla kaplanmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güzellikleriyle büyüleyen Ilgaz Dağı'ndaki mest eden kar manzarası drone ile görüntülendi.

(Murat Kanber - Serhat Halit Biçer/İHA)

Karla kaplanan Ilgaz'dan kartpostallık kar manzaraları

Karla kaplanan Ilgaz'dan kartpostallık kar manzaraları

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