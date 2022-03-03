Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi
AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın etekleri de kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel