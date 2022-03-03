Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi - Haberler

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Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın etekleri de kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Ilgaz Dağı, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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