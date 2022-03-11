Karla kaplanan evlerin çatıları ve E-5 karayolu havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Murat Delice - Genel
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Karla kaplanan evlerin çatıları ve E-5 karayolu havadan görüntülendi5 Karayolu havadan görüntülendi.
İSTANBUL (İHA) - Karla kaplanan evlerin çatıları ve E-5 karayolu havadan görüntülendi
İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürürken, E-5 Karayolu havadan görüntülendi.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. E-5 Büyükçekmece Beylikdüzü arasında evlerin çatıları karla kaplandığı görüldü. E-5 Karayolu ve evler havadan görüntülendi.