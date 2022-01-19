Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi havadan görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi havadan görüntülendi

Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Beyaz örtü ile kaplanan Büyükçekmece gölü çevresi ve tarlalar havadan görüntülendi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Beyaz örtü ile kaplanan Büyükçekmece gölü çevresi ve tarlalar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu. Yer yer devam eden kar yağışı bir çok ilçeyi beyaza bürüdü. Büyükçekçekme'ce de tarlalar ve Büyükçekmece gölü çevresi karla kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan tarlalar ve gölün çevresi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title