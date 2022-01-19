KARLA KAPLANAN AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ

EFLANİ, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı çöktü. Ahırda mahsur kalan hayvanlar dışarı çıkartılarak başka bir ahıra alındı. Eflani ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Kocacık Köyü Mishekoğlu Mahallesi'nde Yaşar Acar'a ait evin yanında bulunan ve içerisinde 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının bir kısmı karın yükünü kaldıramayarak çöktü. Ünzile Acar'ın durumu haber vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak ilerleyen ekipler, güçlükle olay yerine ulaştı. Şans eseri hayvanlardan yaralanan olmadığı belirlenirken, içeride mahsur kalan hayvanlar çıkarılarak köyde bulunan başka bir ahıra alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Eflani, kar, Güncel, Haber