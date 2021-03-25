Karla kapanan yollara ânında müdahale
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Karla kapanan yollara ânında müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karla kapanan yollara ânında müdahale

Bursa'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ekipleri kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Bursa'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ekipleri kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Mart ayının son günlerinde Bursa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ eteklerindeki mahalleler beyaza büründü. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yiğitali, Kirazlı, Süleymaniye ve Tuzaklı başta olmak üzere dağ yamaçlarındaki 27 mahallede, ulaşımın aksamaması için kar yağışı sebebiyle kapanan yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle yollardaki karları temizledi. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi ekipleri, kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz teyakkuz halinde olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA

Karla kapanan yollara ânında müdahale
Karla kapanan yollara ânında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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