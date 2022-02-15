KARLA KAPANAN YAYLALARDAKİ ANA VE ARA YOLLAR AÇILDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE Belediyesi ekiplerince, kar yağışı sonrasında karla kapanan Zorkun merkez ve yaylalarda ana arter ve ara yolları açıldı.

Belediye Fen işleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı yaylalarında yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Zorkun yaylası merkezinde bulunan esnafların da, kardan kapanan işyerleri önünde de kar temizleme çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından, Osmaniye-Zorkun yayla yolunda yer yer buzlanma olabileceğinden araç sahiplerinin kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlar kar temizleme çalışmalarından dolayı Osmaniye Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Kadir Kara, açıklamasında, 'Osmaniyemizde son yılların en şiddetli kar yağışını yaşadık. Belediye ekiplerimiz Zorkun merkez ve diğer yayla yollarında yol açma ve kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaylalarımıza araçları ile çıkacak vatandaşlarımızın buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve bu konudaki uyarıları dikkate almalarını hayati öneme sahiptir" dedi.