Karla kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 3 ilçede 13 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 3 ilçede 13 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Tüm ilçelerde karla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat teyakkuzda olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 5, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 3 mahalle yolu olmak üzere toplam 13 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla ekipler gece boyu çalışma yaparken, Develi ve Sarız ilçesinde kırsal mahalle yollarında kar temizleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 29 bin 632 kilometrelik yol ağında bin 852 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, sorumluluk alanları olan ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı