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Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği Köy ver ormanlardaki kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi Kastamonu'da, karla kaplanan orman ve köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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KASTAMONU (İHA) - Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği

Köy ver ormanlardaki kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'da, karla kaplanan orman ve köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ile mest eden köy ve ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu'da kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ormanlar ve kentin yüksek kesiminde bulunan köyler, beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte kentte ulaşım sorunları yaşanırken, köyler ve ormanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği köylerde, evlerin karla kaplanması mest eden görüntüler ortaya çıkarırken, ormanlardaki kar manzarası ise görenleri mest ediyor. Doğal güzellikleri ile büyüleyen Kastamonu'nun orman ve köylerindeki kar manzaraları, drone ile havadan görüntülendi.

"Kar, inanılmaz doğal güzellikler sunuyor"

Kar yağışının etkili olduğu köyler e ormanlardaki manzaraları ölümsüzleştiren doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Kastamonu'nun kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Şu anda Kastamonu'nun en güzel mevsimindeyiz. Kastamonu'ya en çok yakışan mevsimler kış ve sonbahardır. Özellikle kış mevsiminde çam ağaçlarının üzerini bir yorgan gibi kapatan o bembeyaz örtü, ahşap evleri ve üzerinden çıkan incecik dumanları, kardelenleri, kuşburnuları, ahlatları kaplayan kar, inanılmaz doğal güzellikler sunuyor. Bunu sadece kartpostallarda ya da dergilerde değil, gelin yerinde görün derim. Kastamonu karla daha bir güzel. İnsanın ruhuna dinginlik veriyor. İnsana büyük bir mutluluk veriyor. Kar yağışı altında kötü insan olmaz diyorum" dedi.

Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği

Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği

Karla kapanan köylerde mest eden kış güzelliği

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İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Son Dakika Haberleri

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