Karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor
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Karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

09.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:40
Karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor

'da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'dan 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, , Maden, Keban ve 'de 64 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 9 ayrı karla mücadele merkezinde oluşturulan ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin 80 araç 158 personel ile 4 gün süren çalışmasında köy yollarından 80'i ulaşıma açıldı. Baskil ilçesine bağlı bir köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Kaynak: İHA
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