Karla ilk kez Ağrı'da tanışan yabancı uyruklu öğrencilerin sevinci gülümsetti

11.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40

Asya ve Afrika'daki sıcak iklime sahip ülkelerden, üniversite eğitimi için Ağrı'ya gelen yabancı öğrencilerin, hayatlarında ilk kez gördükleri kar karşısındaki yaşadıkları sevinç gülümsetti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça İlahiyat Bölümünde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, Ağrı'da ilk kez karla tanıştı.

Afrika Kıtası'ndaki Nijerya, Somali ile Güneydoğu Asya'da bulunan Endonezya ve Malezya'dan kente gelen öğrenciler, ilk defa gördükleri kar üzerinde takla atarak gönüllerince eğlendi.

Yabancı öğrenciler, sıcak diyarlardan geldikleri için dondurucu soğukların hakim olduğun ilde mont ve bot da giyerek ilkleri yaşadı.

Türk öğrenciler öğretti, kar topu oynadılar

Karda yuvarlanarak şaşkın hareketleriyle çevredekileri gülümseten yabancı öğrenciler, Türk arkadaşlarının öğrettiği kar topunu da oynadı.

Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Yüzde Yüz Arapça Koordinatörü Mucahid Elhut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilerin ilk defa kar gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin kar şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Elhut, şöyle konuştu:

"Genelde yaşadıkları ülkelerde en soğuk hava 20 derecelerde. Hiç kar görmemişler ve oynamamışlar. Sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığını hiç görmemişler. Burası onlara biraz zor geliyor ama bugün burada karın yağışını gördüler ve çok sevindiler. Memleketlerine gittiklerinde yaşadıkları bu unutulmaz anları ailelerine anlatacaklar. Karın beyaz olması dolayısıyla bunu temizlik alameti olarak belirlemişler. Karla oyun oynadıkları için çok sevindiler. Onlar içinde ilk tecrübe oldu çünkü daha önce böyle bir şeyi hiç yaşamadılar."

Büyük mutluluk yaşadılar

Nijeryalı öğrencilerden İlyas El Hasan ise ilk kez kar gördüklerini ve ailelerini telefonla arayarak anlattıklarını belirtti.

Kış mevsimini ilk kez yaşadıklarını anlatan Hasan, "Nijerya'da kar yok. Nijerya buraya göre çok sıcak. Elhamdulillah karın olması çok iyi ve sevindirici." ifadesini kullandı.

Endonezyalı öğrenci Muhammet Faris de başkent Jakarta da yaşadıklarını Ağrı'da 5 yıl üniversite okuyacağını ve kara doyacağını ifade etti.

Karın tertemiz ve berrak olduğunu dile getiren Faris, Ağrı'nın güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Kar çok güzel, ilk gördüğümde çok mutlu oldum. Hatta buraya gelmeden önce karın yağıp yağmamasını araştırdım. Karın yağdığını öğrendikten sonra buraya okumaya geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA