Karkınçam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı oldu
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Karkınçam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı oldu

Karkınçam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı oldu
07.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Uzmanı Tarık Karkınçam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Uzmanı Tarık Karkınçam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak atandı.

Karabük'te 1984'te doğan Karkınçam, 2009 yılında Karabük Valiliğinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2010-2012 yılları arasında İçişleri Bakanlığında İl Planlama Uzmanı olarak görev yapan Karkınçam, 2012 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığında Gençlik ve Spor Uzmanı olarak görev yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atanan Karkınçam, evli ve 1 kız babası olup iyi derecede ingilizce biliyor.

Kaynak: AA

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