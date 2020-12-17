Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi
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Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi

17.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10

Et ve Süt Kurumunun üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla karkas alım fiyatlarını 2 lira artırması, hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da besicinin yüzünü güldürdü.

Et ve Süt Kurumunun üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla karkas alım fiyatlarını 2 lira artırması, hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da besicinin yüzünü güldürdü.

Karkas fiyatlarında yapılan artış, bölgede hayvancılığın yaygın yapıldığı şehirlerin başında gelen ve yaklaşık 1,6 milyon hektarla Türkiye'nin yüzde 11'lik mera varlığına sahip Erzurum'daki besicileri mutlu etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine, fiyat artışının üreticiyi korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu aktardı.

Salgın döneminde yapılan artışın besiciye nefes aldıracağını ifade eden Oral, "Güzel bir zam oldu. Üreticinin desteklenmesi açısından şimdilik bu zammın yapılması son derece iyi. Besiciyi koruma adına bakanlığımızın, yerli ve yabancı menşeli besi üretiminde üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

"Piyasaya zamanla yansımaları olacak"

Hafta başı itibarıyla ithal menşeli karkas alım fiyatının 35, yerli menşeli karkas alım fiyatının 36 liraya çıkarıldığını anımsatan Oral, şunları kaydetti:

"Yansımaları tabii piyasaya zamanla olacaktır. Pandemi döneminde üretimin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bakanlığımızın üreticinin yanında olması nedeniyle hem bakanımıza hem çalışanlarına teşekkür ederiz. Yapılan zam, üreticiyi girdi maliyetlerinin altında ezilmesinden bir bakıma kurtarmış olacak. 100 kiloluk karkas et üretimi yapan bir besiciye 200 liralık bir zam demek ve tabii bunun piyasaya zamanla yansımaları olacaktır."

Hayvancılık ve tarım alanında girdi maliyeti artışları göz önüne alınınca üretici için yapılan artışların zamanlamasının iyi olduğunu aktaran Oral, "Erzurum, büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin ikinci sırasında. Bu nedenle besicilik veya üreticilik anlamında önemli bir yerde. Bu fiyat artışıyla bir nebze de olsa besicimizin yüzü gülmüştür. Yapılan zam sadece besiciye değil, yan sektörlere de olumlu katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi
Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi
Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi
Karkas alım fiyatlarının artırılması besicileri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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