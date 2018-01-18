Karkamış'tan top sesleri gelmeye başladı

TSK teyakkuzda

GAZİANTEP - Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan ilçesi Karkamış'tan top sesleri gelmeye başladı.

Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Cerablus kenti sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut karakolundan belirli aralıklarla top atışları yapıldı. Fırat Nehrinin doğusunda YPG kontrolünde bulunan Suriye'ye bağlı Zor Mağara bölgesine doğru zaman zaman uyarı atışları yapılırken, karşıdan gelebilecek olan olası saldırılara karşı ise güvenlik güçleri teyakkuz halinde .

Top ve obüs namlularının dönük olduğu Zor Mağara ve Ziyaret bölgesinden gelebilecek herhangi bir saldırı olasılığı üzerine Mehmetçik anında müdahale için hazır bekliyor. Diğer yandan 10 bin nüfuslu Karkamış ilçesinde ise atılan top seslerinin dışında sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde yeni binasında hizmet vermeye başlayan Karkamış Gümrük Kapısından ise tır geçişleri kontrollü bir şekilde sağlanıyor.