Karkamış'ta Top Sesleri

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesinden top sesleri gelmeye başladı. Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Cerablus kenti sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolundan belirli aralıklarla top atışları yapıldı. Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolünde bulunan Suriye'ye bağlı Zor Mağara bölgesine doğru zaman zaman uyarı atışları yapılırken, karşıdan gelebilecek olası saldırılara karşı ise güvenlik güçleri teyakkuz halinde. Top ve obüs namlularının dönük olduğu Zor Mağara ve Ziyaret bölgesinden gelebilecek herhangi bir saldırı olasılığı üzerine Mehmetçik anında müdahale için hazır bekliyor. Diğer yandan, 10 bin nüfuslu Karkamış ilçesinde ise zaman zaman top sesleri duyuluyor. Geçtiğimiz günlerde yeni binasında hizmet vermeye başlayan Karkamış Gümrük Kapısı'ndan tır geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

(Orhan Erkılıç/İHA)