Karkamış'ta kaçak sigara ile telefon yakalandı
Gaziantep'in Karkamış Sınır Kapısında 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
19.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:56
Gaziantep'in Karkamış Sınır Kapısında 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yaptıkları aramada 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili bir kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA