Karkamış'ta kaçak sigara ile telefon yakalandı Gaziantep'in Karkamış Sınır Kapısında 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Sınır Kapısında 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yaptıkları aramada 6 adet telefon ile 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili bir kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA