Karkamış Sınır Kapısından İş Adamlarının Geçişlerine Özel İzin

Gaziantep Valiliği'nce Suriye ile ticaret yapan iş adamlarının Gaziantep'in Suriye sınırında yer alan Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçişi ile ilgili düzenleme yapıldı. Gaziantep Valiliği'nce hazırlanıp yürürlüğe giren yönerge ile Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve Ticaret Odası sicil kaydı bulunan iş adamları günübirlik geçiş yapabilecek.

Gaziantep Ticaret Odası'na kayıtlı Suriyeli iş adamları başta olmak üzere yerli iş adamları ile ihracatçılarımızın Suriye'ye giriş ve çıkışlarda yaşadıkları sorunlar üzerine GTO'nun yaptığı girişimler sonuç verdi. Gaziantep Valiliği Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş - çıkışlar ile ilgili bir yönerge hazırladı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Valiliği tarafından hazırlanan yönergeye göre ihracatçı olduğunu belgeleyen iş adamlarının giriş ve çıkış yapabilmeleri için Suriye'ye 50 bin dolar ihracat yapıyor olmasının yanı sıra Suriyeli ihracatçılar için de Ticaret Odası sicil kaydı şartının arandığını belirtti. GTO Başkanı Yıldırım, hazırlanan yönerge ile Cerablus'ta imalat yapmak isteyen iş adamları için 50 bin dolar ihracat şartının aranmadığını, düzenlemeyle ticari ilişkilerin ivme kazanacağını ve daha da gelişeceğini vurguladı. Gaziantep Ticaret Odası'na kayıtlı 1500 Suriyeli firmanın bulunduğunu, geçen yıl Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde Oda olarak yaptıkları organizasyonla Cerablus'ta Suriyeli ve Gaziantepli iş adamlarının ticari ilişkileri geliştirmek için bir araya geldiğini ifade eden GTO Başkanı Yıldırım, "İki ülke arasında yüzyıllardır süren dostluğun, komşuluğun, ticari ilişkilerle daha da gelişmesini amaçlıyoruz. İş adamlarımızın karşılaştıkları problemlerin çözümünde konuya hassasiyetle eğilen Valimiz Ali Yerlikaya ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Söz konusu yönergenin Suriye ile ticari ilişkilerde bulunacak iş adamlarına önemli kolaylıklar sağladığını dile getiren GTO Başkanı Yıldırım, "Her zaman ilklere imza atan Odamızda kurulan Suriye masası aracılığıyla Suriyeli üyelerimizle sürekli iletişim kuruyor, üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Suriye'de ekonomik hayatın yeniden canlanması ve sosyal hayatın normale dönmesi kentimiz ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. - GAZİANTEP