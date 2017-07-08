"Karkamış Arkeopark Uluslararası Ziyarete Açılacak"

Avcı, Gaziantep temasları kapsamında MÖ 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin brifing aldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti'nin Karkamış Antik Kenti Kazıları ve Arkeopark'a ilişkin sunumunu izleyen Avcı, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te tarihle, kültürle, sanatla dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Avcı, Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nı, mevsim koşulları ve kazı ekibinin önerileri doğrultusunda 12 Mayıs 2018'de törenle ziyarete açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben şimdiden Karkamış Arkeoparkı'nın dünya kültürüne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu bir dünya ve insanlık mirası. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını, bu mirasın, ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu parkta inşallah tüm dünyaya göstermiş olacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de belediyenin kazı çalışmalarına her türlü desteği verdiğini söyledi.

Karkamış ekibi için kazıevi ve arkeolojik araştırma merkezinin inşaasını tamamladıklarını belirten Şahin, Karkamış Arkeopark'ının 2018 yılı mayıs ayı içerisinde uluslararası ziyaretlere açacaklarını kaydetti.

KARKAMIŞ'TA BİR SARAY KEŞFEDİLDİ

Dünyanın en önemli arkeolojik kentlerinden biri olan Karkamış'taki kazıların yedinci sezonu Türk-İtalyan ekip tarafından tamamlanmak üzedir.

2017 yılı buluntuları içerisinde en önemlileri, MÖ. 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış'ta bir saray keşfedildi.

Bu binada bulunan onlarca mühür baskısı Hitit Sarayı hakkında emsalsiz detaylar sağlamaktadır. Ayrıca Demir Çağı'ndan olağanüstü eserler, mezarlar ve mühürler bu sene ortaya çıkarıldı.

YENİ TÜRK-İTALYAN PROJESİ

Ortak bir Türk-İtalyan Arkeoloji Kurulu, Gaziantep bölgesinde, Bolonya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicolò Marchetti yönetiminde 2003'ten bu yana faaliyet gösterdi. Biri Tilmen Höyük'te (2007) ve biri de Taşlı Geçit Höyük'te (2010) olmak üzere, İslahiye İlçesi'nde iki arkeoloji ve çevre parkı tamamlanarak halka açıldı.

Bolonya, Gaziantep ve İstanbul Üniversiteleri tarafından, birçok diğer katılımcı ile birlikte oluşturulan yeni bir proje, T.C. Bakanlar Kurulu'nca 2011 Mayıs ayında onaylandı ve ilk yedi sezon çalışmalar 2011-2017 boyunca Prof. Dr. Nicolo Marchetti (Bolonya Üniversitesi) başkanlığında, Yrd. Doç. Hasan Peker (İstanbul Üniversitesi) Başkan Yardımcılığında, Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Belkıs Dinçol ve Prof. Dr. Mustafa Özakça'an bilimsel danışmanlığında gerçekleştirildi.

Bu sitin 1920'de askeri bir karakol oluşundan bu yana bir daha araştırılamaması ve ziyaret edilememesinden sonra, arkeoloji çevreleri ve ilgili halkın hemen hemen bir yüzyıl boyunca beklemekte olduğu bir etkinlikti. Ortak proje araştırma, koruma ve sunuma bütünsel bir yaklaşım göstermektedir.

Tunç, Demir Çağı ve Roma Dönemi kent düzeninin kapsamlı olarak incelenmesi ve turistik gelişim de dikkate alınarak, aynı zamanda kalıntıların korunmasını öngörmektedir.