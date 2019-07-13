Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ı tanıtıldı

Türkiye-Suriye sınır hattındaki Yakın Doğu arkeolojisinin en önemli yerlerinden birisi olarak bilinen, Hitit, Asur, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ı, basın mensuplarına tanıtıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 8 yıldır verilen emeğin sonucunda tarihin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Antik kentin gelecek yıl arkeopark olarak açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Gül, "Bu bölge çok önemli bir yer. Gelecek yıl resmi açılışını gerçekleştireceğiz, ama şimdiden önemli bir talep var. O yüzden antik kentin belirli bölümünü şimdiden ziyarete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Karkamış Antik Kenti'nin hem tarihin hem de sınırın sıfır noktası olduğunu kaydetti.

Uzun zamandır Türk-İtalyan ortaklığında yürütülen çalışmaların bugün belirli bir noktaya ulaştırıldığını anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık burayı dünyaya tanıtmaya başlıyoruz. Burası dünya tarihini değiştirecek bir arkeopark. Burayı büyük bir milli parka dönüştürmenin çabasındayız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında büyük açılışı yapacağız. Bugün burayı tanıtmaya başlıyoruz. Karkamış büyük bir tarihtir. Bu tarihi tanıtarak sorumluğumuzu yerine getireceğiz."

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti ise bölgenin turizme açılmasıyla büyük bir tarihin dünyaya tanıtılacağını ifade ederek, "Kazılar uzun yıllar daha sürecek. Burası önceden mayınlı araziydi. Bugün ise çok önemli bir gün. Çünkü çok önemli bir vizyon hayata geçiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da Karkamış Antik Kenti'nin, Gaziantep'in kültür şehri olduğunu en iyi gösteren, en güçlü olanaklardan birisi olduğuna işaret ederek, Gaziantep'in kültür şehri olması için tüm çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise antik kentin çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını anımsatarak, Karkamış'ın, artık hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılacağını bildirdi.

Arkeopark çalışmaları kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yapıldığı alanlar için yürüyüş yolları, giriş-karşılama binaları, bilet satış gişeleri, otopark ile ziyaretçiler için dinlenme alanları oluşturuldu. Ayrıca kazılar sonucu ortaya çıkarılan yapılar ve heykeller için bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Suriye sınırındaki askeri bölgede yer aldığı için serbestçe ziyaret edilemeyen antik kent, 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek resmi açılışla, arkeopark olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Kaynak: AA