Kariyer yolunda motivasyonun önemi anlatıldı

14.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:04

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği "Kariyer Yolculuğunda Motivasyon" başlıklı konferansta öğrencilerimize motivasyonun ve hedef belirlemenin kariyer üzerindeki etkileri anlatıldı.



Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, yaptı. Yazıcı, Düzce Üniversitesi Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü olarak öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce değişen teknolojiyle birlikte yok olmaya mahkum olan meslekler ve bu mesleklerin alternatifleri hakkında bilgi edinmelerini ve meslekleri yeterliliklerinin arttırılmasını amaçladıklarını ifade etti.



Düzce Üniversitesi öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini dile getiren Dr. Semem Çolak Yazıcı, Kariyer geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği etkinliklerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de sunduğunu ve isteyen öğrencilerin Rektörlük binasında bulunan Koordinatörlüğe gelerek, gerekli destekleri alabileceklerini dile getirdi. Etkinliğin herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Yazıcı, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Argon "Kariyer Geliştirmede Kadın Olmak" Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün "Kariyer Yolunda Çakıl Taşları", Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Göksoy "Motivasyon" konu başlıklarında sunum yaparken, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danışman kendi kariyer çizgisini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



Başarılı bir kariyerin temelinde çok çalışmanın ve inancın olması gerektiğinin vurgulandığı konferansta, kadınların kariyer oluşturmada bazı olumsuzluklar olsa da daha çok çalışmayla bu olumsuzlukları olumluya çevirebileceklerinin altı çizildi.



İnsanların istedikleri değil inandıkları şeylerde başarılı olduklarını söyleyen konuşmacılar, kişilerin neyi yapacaklarına ya da neyi yapamayacaklarına inanmaları kendi kariyerlerinde etkili olacağını ifade etti. Kariyer yolunda sürekli engeller çıkacağını vurgulayan davetli konuşmacılar, bu engeller karşısında yılmadan çalışmaya devam edilmesi halinde başarıya ulaşılacağını söyledi.



Bir şeyin sürekli olumsuz yönlerinin dile getirilmesinin kişilere hiçbir yarar getirmeyeceğinin vurgulandığı konferansta, var olan olumsuzluklara rağmen kişilerin hedeflerine odaklanarak çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğinin altı çizildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA