KARİYER YOLCULUĞUNA ANLAM KATMAK: NEREDEN BAŞLIYORUZ, NEREYE GİDİYORUZ? - Haberler
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KARİYER YOLCULUĞUNA ANLAM KATMAK: NEREDEN BAŞLIYORUZ, NEREYE GİDİYORUZ?

KARİYER YOLCULUĞUNA ANLAM KATMAK: NEREDEN BAŞLIYORUZ, NEREYE GİDİYORUZ?
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Araştırma MerkezleriKARİYER YOLCULUĞUNA ANLAM KATMAK: NEREDEN BAŞLIYORUZ, NEREYE GİDİYORUZ?

Araştırma Merkezleri

KARİYER YOLCULUĞUNA ANLAM KATMAK: NEREDEN BAŞLIYORUZ, NEREYE GİDİYORUZ?

Kurumsal İtibar ve Stratejik İletişim Yönetimi Danışmanı Salim KADIBEŞEGİL tarafından 5 Ocak 2022 Çarşamba günü, saat 20. 00'da, online olarak "Kariyer Yolculuğuna Anlam Katmak: Nerden Başlıyoruz, Nereye Gidiyoruz? " adlı konferans gerçekleştirilecektir.

Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz konferansa davetlidir. Konferansa https://zoom. us/j/96632426955 linki aracılığıyla katılabilirsiniz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 23. 12. 2021 14: 28

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