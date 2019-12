Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu

07.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:19

ERZURUM'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, gençler için umut oldu. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak 4 tekstil atölyesinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuar alanını doldurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Atatürk ile Erzurum Teknik üniversitelerinin öncülüğünde organize edilen '8'inci Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı' kapılarını açtı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 92 firmanın stant açtığı fuara Erzurum'daki işsiz gençler ilgi gösterdi. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde açılacak olan ve bin kişiyi istihdam edecek tekstil atölyelerinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuara geldi. Protokol konuşmalarının ardından kapıların açılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin kişi fuar alanına girdi. Tekstil atölyelerine ait stantların önünde uzun kuyruklar oluşturan gençler, müracaat formlarını doldurmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte fuar alanını gezen Vali Okay Memiş, tekstil firmalarının yetkilileriyle görüştü ve vatandaşların iş için müracaatlarını izledi. Stant alanını dolduran insanları görünce çok doğru bir iş yaptıklarını gördüğünü söyleyen Vali Okay Memiş, "Binlerce insanımız çalışmak üzere sıraya girdi. İhaleyi alan iki tekstil firması onların müracaatlarını aldı, yetenekli olanlar çalışacak" dedi.2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde Ocak ayında faaliyete başlayacak olan 4 tekstil fabrikasının her birinin 4 dönümden oluştuğunun bilgisini veren Vali Memiş, "4 fabrikayı rekor sürede 4 ayda bitirdik. 12 milyon lirası Valilik, 8 milyon lirası da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle sağlandı. Her bir fabrikada ilk yıl 250 kişi çalışacak. İlk yıl toplam bin kişi istihdam edilecek fabrikalarda, ikinci yıl ise bu sayı 2 bine çıkarılacak. Fabrikalarda kullanılacak makinelerin Çin'den siparişleri verildi. Fabrikalarda Ocak ayı içerisinde duman tütmeye başlayacak. Bu fabrikalarda dünya çapındaki markalara özellikli mont üretilecek" diye konuştu.

Valilik olarak 2 yeni tekstil fabrikası kurmak için bütçe ayırdıklarını söyleyen Vali Memiş, Nisan'da yapılacak ihalenin ardından bu fabrikaları da 4 ayda tamamlayarak bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

