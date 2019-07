MUSTAFA Kurt - Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) koordinatörlüğünde Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya ile yürütülen 'Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon' adlı araştırmada, Türk insanı 4 ülkeye göre girişimcilikte ve teknolojiyi analiz etme ile yorumlamada en üst sırada yer aldı.

AB Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı kapsamında ALKÜ'nün koordinatörlüğünde Macaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'da üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla hazırlanan "Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon Projesi"nin sonuçları açıklandı.

İş dünyasının daha nitelikli çalışan istihdam etme talebi kapsamında 2 yılda hazırlanan proje sonucunda 5 ülkenin iş gücündeki değişim ve bu değişime uygunluğu ortaya çıktı.

5 ülkeden yaklaşık bin kişi üzerinde yapılan araştırmada bilişim, yapay zeka, büyük veri, modelleme, makine öğrenmesi, liderlik, iletişim, uyum ve başa çıkma gibi konularda ülkeler ortalama değerlere sahip olurken, Türk insanın girişimcilik ve teknolojiye uyumluluğu diğer ülkelerden çok daha yüksek çıktı.

Proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ALKÜ Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Gök Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş dünyasının daha nitelikli çalışan istihdam etme talebi kapsamında Kariyer Rehberi ve Mobil Aplikasyon (Career Guide and Mobile Application for Employees) Projesi'ni oluşturduklarını söyledi.

Projeye başladıktan sonra önlerine Endüstri 4.0'ın (4. Sanayi Devrimi) çıktığını aktaran Demir, "Projemiz ile 'dünyada değişen ne' diye baktığımızda, sadece üretim süreçleri değil iş yapma biçimlerinin de günümüzde değişmiş olduğunu gördük. Biz de bu iş yapma biçimlerine göre 'öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve yöneticilerimizden ne gibi yetkinlikler bekleniliyor, Endüstri 4.0'a çalışanlar hazır mı, gereken yetkinliklere sahip mi' gibi 5 ülkede büyük bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Araştırma sonucunda yeni üretim süreci için 8 farklı bilgi ve becerinin gerekliliğinin ortaya çıktığını aktaran Demir, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre proje ortağı olan tüm ülkelerin bilişim, yapay zeka, büyük veri, modelleme, makine öğrenmesi gibi alanları içeren analiz ve yorumlama boyutunda eksiklikleri bulunduğunu kaydetti. Demir, projeye katılan ülkeler değerlendirildiğinde en yüksek değeri Türkiye'nin aldığını dile getirdi.

"Türk insanı teknolojiyi analiz etme ve yorumlamada en üstte"

Araştırmada, Türkiye'nin iki farklı boyutta ön plana çıktığını açıklayan Demir, teknolojiyi analiz etme ve yorumlamada 5 üzerinden en yüksek değeri 3,1248 ile Türkiye'nin aldığını ifade etti.

Demir, Türk insanının aldığı bu değerin 4. Sanayi Devrimine geçiş olmasından dolayı önem arz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Endüstri 4.0 tamamen teknolojiyle entegre bir süreci içeriyor. Tamamen makineden makineye iletişime işaret ediyor. İnsan dahili olmadan üretim süreçlerine işaret ediyor. Bu süreçte robotlar, yapay zekalar, sensörler gibi kavramlar hayatımıza giriyor. Teknolojiyle alakalı meslekler artık hayatımıza girecek. Artık robot tamircileri gündeme gelecek. Bu boyutun Türkiye'de diğer ülkelere göre daha yüksek çıkması ülkemiz için umut verici bir gelişme olarak görmekteyiz. Çünkü diğer ülkeler bu teknoloji boyutunda düşükken, Türkiye ortalamanın üzerinden değerler aldı. Hem öğrenciler hem çalışanlar diğer ülkelere göre daha çok öne çıkmakta."

"Girişimcilik ruhunu robotlar asla yok edemeyecek"

Araştırmada, Türkiye'nin öne çıktığı bir diğer boyutun girişimcilik olduğunu kaydeden Demir, katılımcı ülkelerin ortalama değerlere sahip olduğu alanda Türk insanın 3,7604 ile çok yüksek puanlara ulaştığını bildirdi.

Bu anlamda Türk insanın girişimcilikte çok iyi olduğu sonucunun çıktığını dile getiren Demir, "Endüstri 4.0'da robotlar her şeyi yapacaklar. Üretim süreçlerini insansız yapabilecekler ama girişimcilik ruhunu robotlar asla yok edemeyecekler. Türk insanımızın girişimcilik ruhunun iyi olması, bizler için önemli bir bulgu olarak ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ruhunun ticari zekayla alakalı olduğunu dile getiren Demir, Türkiye'nin ülke olarak yeni teknolojileri başlatan ülke olmasa da teknolojilerin pazarlanması, yeni ve farklı iş alanlarının kurulması gibi girişimcilik konularında başı çekeceğini söyledi.

Girişimcilik ruhlarını ön plana çıkartarak özellikle öğrenci ve gençlerin kendi ilgi alanlarında işlerini kurmaları tavsiyesinde bulunan Demir, bu girişimciliğin yerel yönetimler, hükümet programlarıyla desteklenmesi gerektiğini de önerdi.

Demir, özellikle dijitalleşmeden dolayı şirket kurmanın kolaylaştığını, maliyetlerin düştüğünü belirterek, sosyal alanlarda farklı sanal uygulamalar ile girişimcilik faaliyetlerine başlanabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA