Kariyer planlama derslerine 13 binden fazla öğrenci katıldı

Dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil eden kariyer planlama dersine 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı.

Dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil eden kariyer planlama dersine 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı. 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için konuların uzmanlarınca hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı yaratmak ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek sağlamak için hazırlanan kariyer planlama dersi üniversite 1'inci sınıfların müfredatına eklendi. 14 haftalık içerikten oluşan derslere, 32 üniversiteden toplamda 13 bin 162 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi hedefleniyor.

"400 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN KATILMASI BEKLENİYOR"

Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesinin hedeflendiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Müdürü İpek Şenman, "Gençler üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanabilecekler. Üniversitemizde 787 öğrencimiz bu derslere katıldı. Öğrenciler derslerin kariyer gelişimleri konusunda önemli bilgiler barındırdığı bildiriyor. 2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle birlikte de 400 binden fazla öğrencinin Türkiye genelinde kariyer planlama derslerine katılması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı