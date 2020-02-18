Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor

18.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:36

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Kariyer Merkezi, yaptığı çalışmalar ve uygulamaya geçirdiği projelerle, iş arayanlara yetenekleri doğrultusunda rehberlik ederken, fark oluşturacak etkinliklere ve projelere imza atıyor.



Mersin turizmine katkı sunacak projeler geliştirilecek



MERTİD koordinasyonunda düzenlenen ocak ayı toplantısına Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Hamit İzol ve çok sayıda turizm işletmecisi katıldı.



Toplantıda konuşan Tok, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde turizm konusunu önemsediklerini vurgularken, Mersin turizminin gelişmesine katkı sunacak projelerin içinde olacaklarının altını çizdi.



Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise gerçekleştirdiği sunumda, belediye bünyesinde yeni kurulan Kariyer Merkezi'nin kuruluş amaçlarını ve hedef kitlesini paylaştı. Özada, Başkan Vahap Seçer'in en önemli projelerinden biri olan Kariyer Merkezi olarak 'turizmde kariyer' konusu üzerinde çalışma yaptıklarını, iş arayan ve öğrencilerin turizm dönemi başlamadan önce turizm sektörü ile buluşmasının hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayabileceğini söyledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde gerçekleşmesi hedeflenen projenin altyapı çalışmaları sona erdiğinde, kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA