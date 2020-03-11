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Kariyer Merkezi'nin desteğiyle 100'den fazla kişi iş hayatına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, işsizliğin çözümüne destek olmak amacıyla kurulan Kariyer Merkezi, işveren ve işçi arasında köprü kurmaya, insanların hayatlarının değişmesine vesile olmaya devam ediyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Kariyer Merkezi'nin desteğiyle 100'den fazla kişi iş hayatına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, işsizliğin çözümüne destek olmak amacıyla kurulan Kariyer Merkezi, işveren ve işçi arasında köprü kurmaya, insanların hayatlarının değişmesine vesile olmaya devam ediyor.


Pınar Özkara, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine sunduğu kariyer planlaması ile nasıl tanıştığını ve hayatında neler değiştiğini anlattı. Çeşitli iş kollarında çalıştıktan sonra son bir yıldır işsiz olan Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu Pınar Özkara, son çare olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne başvurdu. Kariyer Merkezi'nde verilen mülakat simülasyonları ve diğer eğitimleri alan Özkara, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini sürdürmek için özel kurumlara iş başvurusunda bulundu. İş başvurularından olumlu sonuç alarak öğretmenlik mesleğine tekrar başlayan Pınar Özkara, öğretmenliğin yanı sıra okul müdürlüğü görevini de yürütüyor. Kariyer Merkezi ile yolunun kesişmesini anlatan Özkara, "Kariyer Merkezi'ni sosyal medyada takip ettim. Çok fazla karşıma çıkıyordu ve ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Daha sonra Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ile iletişime geçtim. Asıl amacım belediyede çalışmaktı. Çünkü geçmişte sigorta sektöründe ve inşaat sektöründe yöneticilik yapmıştım ve öğretmenliğe ciddi bir ara vermiştim. Bu aradan sonra kendi mesleğime dönemeyeceğimi ve tecrübe isteyeceklerini düşünerek oraya aslında farklı bir iş için gittim. Serkan Bey ile oturup konuştuğumuzda çok iyi karşıladılar. Beni çok iyi dinlediler, ne istediğimi çok iyi saptadılar. Bu benim için çok iyi bir şeydi. Bir yılı aşkın bir süredir iş arıyordum ve artık ümidimi de kaybetmiştim. Bu anlamda Kariyer Merkezi beni yönlendirdi" dedi.


Kariyer Merkezi tarafından verilen çeşitli eğitimlerin ardından asıl mesleği olan öğretmenliğe dönmek için kendinde güç bulduğunu dile getiren Özkara, "Bu motive ile çeşitli okullara başvuru yaptım. 2019'un ilk döneminde de Altınoran Koleji yöneticisi Metin Ummak ile yollarımız kesişti. Metin Ummak da ilk olarak tecrübeden bahsetti. Ama Kariyer Merkezi'nden aldığım bilgiler ile onları da doğru şekilde kullanarak güzel bir mülakat süreci geçirdim. O da sağ olsun güvendi bana ve işe kabul etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bana sağladığı o isteklendirme ile ikna ettim karşımdaki insanları" diye konuştu.


Özkara, işini bulduktan sonra da Kariyer Merkezi ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Özkara, müdürlük yaptığı okuldaki öğrencilerle Kariyer Merkezi'ni bir araya getireceklerini belirterek, "Kariyer Merkezi ile birlikte okulumuzun bir kariyer günü planlaması var. Bu kariyer planlamasında bana fayda sağladıkları gibi, çocuklarıma da hedeflerine ulaşma noktasında neler yapması gerektiğini anlatacak. Tam merkezin orası olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğinin öne çıkarılması için yürüttüğü çalışmalar dolayısı ile çok mutlu olduğunu vurgulayan Özkara, "Sokakta önceden sadece erkek personel görürdük. Hem temizlik konusunda hem Halk Ekmeğin satışı konusunda hem de otobüs şoförleri konusunda. O mesleği sadece erkekler yapabiliyor diye düşünüyorduk. Kadınları bu mesleklerde görmek benim de ufkumu açtı. O kadınları kentte çalışırken gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Vahap Seçer'e kadınlara verdiği bu değerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini konuştu.


Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise özellikle belediye bünyesinde iş başvurusu yapanlara verdikleri bilgilendirmeler ve yönlendirmelerle bugüne kadar 100'den fazla kişinin iş bulmasına destek olduklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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