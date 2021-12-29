Kariyer Merkezi'nden İstihdama Destek

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü ile İŞKUR Hizmet Noktası yetkisini de alan Kariyer Merkezi, adayların istihdam becerilerini geliştirecek programlar düzenliyor.

Güvenlik görevlilerinin istihdam becerilerine katkı sunuluyor

Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kariyer Merkezi'ne kayıtlı güvenlik görevlileri ile yapılan programda; mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar konusuna değinildi. Ardından güvenlik görevlileri, Securitas Firması İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından mülakata tabi tutuldu. Yaklaşık 80 adayın yararlandığı çalışmada; iş arayanlar hem teorik olarak bilgilendirildi hem de gerçek zamanlı mülakat etkinliğinden yararlandı. Bundan sonraki aşamada; önümüzdeki süreçte hangi adayların hangi sektörün beklentilerini karşılayarak istihdama katılacakları takip edilecek.

Diğer meslek grupları da sırada

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne kayıtlı adayların meslek gruplarına göre eğitimlerine ve mülakatlarına davet edilerek hem iş arama becerilerine katkı sunulacak hem de çalışabilecekleri potansiyel firmalarla iletişim sürdürmeleri sağlanacak.

Protokollerle Kariyer Merkezi'nin sunacağı hizmetler çeşitleniyor

Kariyer Merkezi iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik rehberlik faaliyetlerinde standartları yükseltmek ve kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçirmek üzere geçtiğimiz aylarda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile istihdam konusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de mesleki eğitimler konusunda iş birliği protokolleri imzaladı.

Söz konusu protokoller Kariyer Merkezi'nin sunacağı hizmetleri hem arttırdı hem de çeşitlendirdi. İŞKUR ile imzalanan iş birliği protokolü ile adaylar, İŞKUR Portalı üzerinde özel sektörün vermiş olduğu açık işlere resmi olarak yönlendirilebiliyor. İş arayanlar Kariyer Merkezi'ne gelerek, merkezde görevli personeller aracılığı ile İŞKUR'da yapacağı işlemlerin birçoğunu gerçekleştirebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada; Kariyer Merkezi olarak pandemi süreci ile iş gücü piyasalarında yaşanan değişime adapte olurken, diğer taraftan hedef kitleye sunulan hizmetleri güncelleyerek teknolojik çözümlere odaklandıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29. 12. 2021 08: 23: 43

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