Kariyer Merkezi ile 20istihdam daha
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Kariyer Merkezi ile 20istihdam daha

Kariyer Merkezi ile 20istihdam daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nin iş arayanlarla işvereni buluşturduğu mülakat sonucunda aranan kriterlere uyan 20 kişi hastanede iş başı yaptı.

Bu sayıyla birlikte Kariyer Merkezi'nin organizasyonu ile şimdiye kadar istihdam edilen sayısı 1569'a yükseldi.

İşsizlere umut kapısı olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yine mutlulukla sonuçlanan bir etkinliğe imza attı. ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında bin kişiye davette bulunuldu.

Bu kapsamda işveren firmanın yöneticileriyle iş ihtiyacı olan gençler Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda buluştu. Form dolduran 73 kişiyle daha sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. İncelemenin ardından aranan profile uyan 20 kişi İstanbul Medipol Mega Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Evlerine ekmek götürmelerine vesile olduk

Kariyer Merkezi aracılığıyla insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Düzenlediğimiz programların sevindirici bir şekilde sonuçlanması bizi de mutlu ediyor. Özel işletmelerle irtibatlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok sayıda branşta hem firmaların talebini karşılayacağız hem de hemşehrilerimize iş imkanı sunacağız" dedi.

Kariyer Merkezi bugüne kadar 67'si engelli olmak üzere 1569 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

Kaynak: Bültenler

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