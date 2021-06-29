Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti
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Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezinin iş bulmasına yardımcı olduğu 20 kişiyle merkez tarafından şimdiye kadar istihdam edilenlerin sayısı 1569'a yükseldi.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezinin iş bulmasına yardımcı olduğu 20 kişiyle merkez tarafından şimdiye kadar istihdam edilenlerin sayısı 1569'a yükseldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında bin kişiye davette bulunuldu.

Bu kapsamda işveren firmanın yöneticileriyle iş ihtiyacı olan gençler Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında buluştu. Form dolduran 73 kişiyle daha sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. İncelemenin ardından aranan profile uyan 20 kişi İstanbul Medipol Mega Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Kariyer Merkezi aracılığıyla insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Düzenlediğimiz programların sevindirici bir şekilde sonuçlanması bizi de mutlu ediyor. Özel işletmelerle irtibatlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok sayıda branşta hem firmaların talebini karşılayacağız hem de hemşehrilerimize iş imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi bugüne kadar 67'si engelli olmak üzere 1569 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 20 kişinin daha iş bulmasına yardım etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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