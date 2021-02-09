Kariyer Merkezi, 2 yılda bin kişiye ekmek kapısı oldu
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Kariyer Merkezi, 2 yılda bin kişiye ekmek kapısı oldu

09.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:43
Kariyer Merkezi, 2 yılda bin kişiye ekmek kapısı oldu

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, 2 yılda sağlıktan, güvenliğe kadar farklı sektörlerde bin kişinin istihdam edilmesini sağladı.

 İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, 2 yılda sağlıktan, güvenliğe kadar farklı sektörlerde bin kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut kapısı olmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi'nin hazırladığı işe alım amaçlı organizasyona İstanbul genelinden her sektörden 459 firma katılıyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

İşkur ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel talebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru sahipleriyle iletişime geçiliyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturulan özgeçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutuluyor ve uygun iş bulunduğunda kendisiyle irtibata geçiliyor.

"İŞVERENLE İŞ ARAYANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Belediyeyle iş birliği yaparak iş arayanlara istihdam sağlayan firmalara plaket veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Biz yola çıkarken bu projeyi yapacağımıza söz vermiştik. 2019 senesinde Zeytinburnu Kariyer Merkezini faaliyete geçirdik. Pandemiye kadar çok hızlı ilerledik ve bin kişilik istihdamı aştık. İşverenle iş arayanları bir araya getiriyoruz. Zeytinburnu Kariyer Merkezine kayıt olmanın tek şartı Zeytinburnu semtinde oturuyor olmak. Her kesime uygun iş arayışımız devam ediyor. Sadece Zeytinburnu'ndaki işletmelerde iş aramıyoruz. İstanbul geneline yayıyoruz. Bizimle iş birliği yapan bütün işletmelere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin iş bulduğu  bininci kişi olan Emre Paçalı, "Gerekli bilgileri benden aldılar. Bir gün sonra Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nden dönüş yaptılar. Eski işimden çıktıktan beş gün sonra bana iş buldular. İşimden de memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kariyer Merkezi, 2 yılda bin kişiye ekmek kapısı oldu
Kariyer Merkezi, 2 yılda bin kişiye ekmek kapısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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